При наркологических диспансерах предложили создать методические отделы

22:15 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство здравоохранения предложило создать при наркологических диспансерах организационно-методические отделы. Соответствующий проект приказа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», который был утвержден ведомством в декабре 2015 года.

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Документом устанавливаются правила организации деятельности и стандарты оснащения отдела при наркологическом диспансере, создаваемого для осуществления организационно-методической деятельности по вопросам профилактики, первичной диагностики, лечения и реабилитации пациентов с психическими и наркологическими расстройствами.

Согласно проекту, отдел будет планировать и организовывать методическую поддержку медицинским работникам, оказывающим первичную помощь, в том числе в раннем распознавании наркологических расстройств; а также осуществлять методическое руководство больницами, оказывающими медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», в регионе.

Документом также предусматривается, что при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой и с пациентами могут применяться телемедицинские технологии.

Ожидается, что проект приказа вступит в силу с февраля 2022 года.

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