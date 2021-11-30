Путин напомнил о высоких рисках криптовалют

Президент РФ Владимир Путин затронул тему цифровых валют на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет". Об этом сообщает Life.

По мнению главы государства, крипторынок на данный момент несет серьезные риски.

"Что касается криптовалюты, в некоторых странах она запрещена. Она ничем не обеспечена, волатильность большая, риски большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о высоких рисках", — отметил Путин.

Российский президент не исключил, что за цифровыми активами может быть будущее, однако сейчас необходимо внимательно следить за развитием процесса.

Напомним, в октябре Владимир Путин допустил использование криптовалют как средства расчета и накопления.