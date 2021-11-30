Россия и Китай продлили соглашение о запусках ракет

Тема: Какие законы вступают в силу

03:07 Автор: Мария Соколова

Межправительственное соглашение России и Китая об уведомлении о пусках ракет продлили до 16 декабря 2030 года. Такой закон вступает в силу 30 ноября.

13 октября 2009 года Правительства Российской Федерации и Китайской Народной Республики заключили соглашение, по которому стороны обязаны уведомлять друг друга о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Документ также установил сроки предоставления таких уведомлений и список данных, которые необходимо в них указать. В декабре 2020 года действие соглашения продлили ещё на 10 лет.

Протокол о продлении одобрили на заседании Совета Федерации 10 ноября, а Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 19 ноября. Теперь документ об уведомлениях о запуске ракет будет действовать до 16 декабря 2030 года, а затем его можно будет снова продлить.

Законы, вступающие в силу с 30 ноября

Как ранее сообщил на заседании Совета Федерации замглавы Минобороны Николай Панков, Китай уже выполнил все внутригосударственные процедуры по ратификации протокола. По его словам, продление действия соглашения отвечает российским интересам.

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