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Россия и Китай продлили соглашение о запусках ракет

Россия и Китай продлили соглашение о запусках ракет

Тема: Какие законы вступают в силу


03:07  Автор: Мария Соколова



Межправительственное соглашение России и Китая об уведомлении о пусках ракет продлили до 16 декабря 2030 года. Такой закон вступает в силу 30 ноября.

13 октября 2009 года Правительства Российской Федерации и Китайской Народной Республики заключили соглашение, по которому стороны обязаны уведомлять друг друга о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Документ также установил сроки предоставления таких уведомлений и список данных, которые необходимо в них указать. В декабре 2020 года действие соглашения продлили ещё на 10 лет.

Протокол о продлении одобрили на заседании Совета Федерации 10 ноября, а Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 19 ноября. Теперь документ об уведомлениях о запуске ракет будет действовать до 16 декабря 2030 года, а затем его можно будет снова продлить.

Законы, вступающие в силу с 30 ноября


Как ранее сообщил на заседании Совета Федерации замглавы Минобороны Николай Панков, Китай уже выполнил все внутригосударственные процедуры по ратификации протокола. По его словам, продление действия соглашения отвечает российским интересам.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#космос #международные отношения #Китай


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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