Россия и Таджикистан подписали ряд соглашений

30 ноября первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и Министр образования и науки Республики Таджикистан Мухаммадюсуф Сайдали Имомзода подписали соглашения о создании и условиях функционирования пяти новых совместных школ с обучением на русском языке в крупнейших городах Таджикистана и об организации деятельности российских педагогов в системе общего образования республики, информирует Минпросвещения России.

Оба документа направлены на укрепление сотрудничества двух стран в сфере образования, повышение качества образования на русском языке в Республике Таджикистан, а также защиту прав и интересов российских специалистов, работающих в республике.

Новые совместные школы, учредителями которых выступают Минпросвещения России и Минобрнауки Таджикистана, появятся в пяти городах республики: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Обучение будет осуществляться на русском языке в соответствии с российскими государственными стандартами. При этом в педагогический состав школ войдут учителя из России.

Финансирование на оплату труда, повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и педагогического персонала школ предоставит российская сторона.

«Сегодня мы приняли ряд соглашений, которые выводят сотрудничество наших стран на новый уровень. Уверен, что создание совместных школ, где дети учатся на русском языке по российским стандартам и, что ещё важнее, у российских преподавателей, значительно повысит интерес местных школьников к русскому языку и России в целом. Таким образом, помимо качественного образования на русском языке, учащиеся этих школ получат ценные знания о России, нашей экономике и международных отношениях, культурных и национальных особенностях», – отметил Александр Бугаев.

Россия также обеспечит школы необходимой учебной литературой и учебно-методическими комплектами, а учащиеся младших классов совместных школ, как и российские младшеклассники, будут получать бесплатное горячее питание.

В школах на бесплатной основе могут учиться дети граждан Российской Федерации и граждан Республики Таджикистан, а также других государств.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин дал прямое поручение Министру просвещения Сергею Кравцову уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ, особенно в Республике Таджикистан.

В рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» 50 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов уже преподают в 22 школах Таджикистана. Благодаря российским специалистам ребята повышают свои навыки чтения, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, что открывает перед ними возможности для поступления в российские вузы.

В 2017 году Таджикистан стал первой страной, в которой был запущен проект. В настоящее время более 150 российских учителей работают в школах шести стран: Таджикистана, Киргизии, Сербии, Монголии, Вьетнама и Узбекистана.

В рамках масштабной работы по повышению качества образования на русском языке за рубежом Минпросвещения России ведёт работу по ряду проектов, включая создание и развитие совместной образовательной инфраструктуры, направление российских педагогов за рубеж для преподавания в местных школах, повышение квалификации учителей-русистов, а также создание учебной литературы на русском языке.