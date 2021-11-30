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Российские студенты стали слушателями Международной молодёжной парламентской школы

Российские студенты стали слушателями Международной молодёжной парламентской школы

16:51  Автор: Варвара Комарова



В Санкт-Петербурге открылась Международная молодёжная парламентская школа для победителей и призёров II международной студенческой интернет-олимпиады «Избирательные системы стран мира», сообщает 30 ноября пресс-служба Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ.

Слушателями проекта стали более 30 студентов-граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Туркмении и Сербии, обучающихся в вузах СНГ.

Мероприятия проекта будут проходить в Таврическом дворце — штаб-квартиры Межпарламентской Ассамблеи,  а также на площадках Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.  Работа школы продлится до 4 декабря.

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Запланированы интерактивные лекции, подготовка студентами форсайтов по развитию интеграции на постсоветском пространстве, знакомство с работой Секретариата Совета МПА СНГ.

Основным событием станет Международная конференция «Электронное голосование: за и против», которая пройдёт 2 декабря в формате научных дебатов. Интеллектуальное состязание будет посвящено вопросам использования цифровых технологий в избирательном процессе.

«Будущее Содружества прямо зависит от молодого поколения, его готовности к новым вызовам времени и осознанного выбора в пользу сотрудничества», — сказал генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, приветствуя участников проекта.

Он также подчеркнул, что Ассамблея уделяет большое внимание реализации права молодёжи на активное участие в политической жизни общества.

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Программа Международной молодёжной парламентской школы реализуется в рамках проекта «Молодёжный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнёрства стран СНГ», посвящённого 30-летию создания Содружества. 

Во II международной студенческой интернет-олимпиаде «Избирательные системы стран мира» приняли участие 1213 студентов из 107 вузов девяти стран-участниц МПА СНГ.

На прошлой неделе в Таврическом дворце прошло 53-е пленарное заседание Ассамблеи. На нём было принято 11 новых модельных законов. Таким образом, за всё время работы МПА СНГ их число достигло 611.



#студенты #международные отношения #СНГ


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По материалам: pnp.ru

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