Руководитель Роспотребнадзора РФ: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 8%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 8%. Об этом заявила 30 ноября глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает ТАСС.

«В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Анна Попова добавила, что, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16%. «Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в семи регионах России. В 22 субъектах ситуация пока стабильная, значимой динамики нет, и в 56 субъектах мы видим выраженное снижение», — сказала она.

Требования по охвату тестированием населения РФ на коронавирус в целом по стране соблюдаются, сообщила глава Роспотребнадзора. «Охват тестированием сохраняется на уровне 350 на 100 тысяч населения. Здесь требования в целом по стране выполняются», — сказала она.

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