Саундтрек Starfield теперь можно слушать в Spotify и iTunes
Несколько недель назад компания Bethesda провела мероприятие, посвященное 10-летию Skyrim. В качестве заключительного аккорда этого мероприятия, Лондонский Симфонический оркестр исполнил саундтрек из игры Starfield, которая еще не вышла — ее релиз запланирован на 11 ноября 2022 года.
Если саундтрек Starfield вам понравился, и вы хотели бы слышать эту музыку чаще, теперь есть такая возможность. Компания Bethesda сообщила, что опубликовала заглавную тему Starfield в популярных музыкальных стриминговых сервисах — Spotify и iTunes.
Journey into the Starfield with the Starfield Suite, as performed by the @londonsymphony:— Starfield (@StarfieldGame) November 29, 2021
🎧 Spotify: https://t.co/L7ZCdu7qGJ
🎧 iTunes: https://t.co/IAlcKFRAdd pic.twitter.com/PXQw0e4cLa
Напомним, что на сервис Spotify можно подписаться бесплатно на 4 месяца, благодаря перкам в Game Pass Ultimate.