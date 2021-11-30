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Саундтрек Starfield теперь можно слушать в Spotify и iTunes

Саундтрек Starfield теперь можно слушать в Spotify и iTunes


Несколько недель назад компания Bethesda провела мероприятие, посвященное 10-летию Skyrim. В качестве заключительного аккорда этого мероприятия, Лондонский Симфонический оркестр исполнил саундтрек из игры Starfield, которая еще не вышла — ее релиз запланирован на 11 ноября 2022 года.

Если саундтрек Starfield вам понравился, и вы хотели бы слышать эту музыку чаще, теперь есть такая возможность. Компания Bethesda сообщила, что опубликовала заглавную тему Starfield в популярных музыкальных стриминговых сервисах — Spotify и iTunes.


Напомним, что на сервис Spotify можно подписаться бесплатно на 4 месяца, благодаря перкам в Game Pass Ultimate.

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По материалам: newxboxone

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