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Сегодня последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold

Сегодня последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold


30 ноября — последний день, когда по программе Games With Gold можно забрать бесплатно (для подписчиков Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate) следующие две игры:

Moving Out

Moving Out — это уморительный симулятор переезда, опирающийся на законы физики, который перевернет ваше представление о диванной совместной игре!
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LEGO® Batman™ 2

Великолепный дуэт Бэтмена и Робина, а также другие знаменитые герои Вселенной DC, среди которых Супермен, Чудо-женщина и Зеленый Фонарь, должны сообща спасти от разрушения Готэм-сити, захваченный коварными злодеями Лексом Лютором и Джокером.
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Даже если вы не планируете играть в эти игры в ближайшее время, обязательно заберите их к себе на аккаунт по программе Games With Gold.

Особенно в этом списке заслуживает внимания игра Moving Out. Проект интересен сам по себе для кооперативного прохождения, а в начале этого года для него состоялся релиз DLC Moving Out — Movers In Paradise, которое добавляет еще более 20 уровней и целый ряд новых механик. Дополнение Movers In Paradise для игры Moving Out получило высокие оценки от критиков и игроков, и оно заслуживает внимания тех, кому понравился оригинальный проект.

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По материалам: newxboxone

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