Сергей Лазарев показал свое шикарное тело

38-летний певец Сергей Лазарев поделился пикантными кадрами. Лазарев проводит конец ноября в Дубае. Рядом с отелем исполнителя расположен бассейн, мимо которого трудно пройти. Сегодня певец отправился поплавать. Артист показал видео, как он в плавках ныряет в голубую воду. «Всем добрый вечер!» - сказал Сергей, демонстрируя свой пресс и мускулы.Полуобнаженный Сергей Лазарев Екатерина Варнава пришла в восторг от увиденного. «Ты с ума сошёл? Ты Аполлон!» - воскликнула 36-летняя актриса и телеведущая. Поклонники Лазарева согласились со звездой шоу Comedy Woman. «Всем бы такого доброго вечера, как у вас», «Какое тело шикарное!», «Красавец», «Круто выглядишь», «Какой горячий», — прокомментировали фолловеры певца его внешний вид. Артист остановился в отеле Rixos The Palm Dubai вместе с 7-летним сыном Никитой и 3-летней дочерью Анной. Недавно они отметили радостное событие на отдыхе в Арабских Эмиратах. Певец утверждает, что соскучился по детям, поэтому старается проводить с ними как можно больше времени.