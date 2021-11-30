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Сергей Лазарев показал свое шикарное тело

Сергей Лазарев показал свое шикарное тело
38-летний певец Сергей Лазарев поделился пикантными кадрами. Лазарев проводит конец ноября в Дубае. Рядом с отелем исполнителя расположен бассейн, мимо которого трудно пройти. Сегодня певец отправился поплавать. Артист показал видео, как он в плавках ныряет в голубую воду. «Всем добрый вечер!» - сказал Сергей, демонстрируя свой пресс и мускулы.
Полуобнаженный Сергей Лазарев Екатерина Варнава пришла в восторг от увиденного. «Ты с ума сошёл? Ты Аполлон!» - воскликнула 36-летняя актриса и телеведущая. Поклонники Лазарева согласились со звездой шоу Comedy Woman. «Всем бы такого доброго вечера, как у вас», «Какое тело шикарное!», «Красавец», «Круто выглядишь», «Какой горячий», — прокомментировали фолловеры певца его внешний вид. Артист остановился в отеле Rixos The Palm Dubai вместе с 7-летним сыном Никитой и 3-летней дочерью Анной. Недавно они отметили радостное событие на отдыхе в Арабских Эмиратах. Певец утверждает, что соскучился по детям, поэтому старается проводить с ними как можно больше времени.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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