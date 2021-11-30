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Сергей Соседов разнес Вику Цыганову

Сергей Соседов разнес Вику Цыганову
Музыкальному критику Сергею Соседову не понравилось выступление певицы.   В минувшее воскресенье, 28 ноября, во время шоу «Суперстар. Возвращение» его участники исполняли нехарактерные для себя песни. Вокалистка Вика Цыганова выбрала хит конца 90-х годов группы «Иванушки» «Тополиный пух». Жюри проекта практически единогласно заявило, что исполнительнице идет именно этот стиль. Музыкальный критик Сергей Соседов заметил, что Вике Цыгановой изначально следовало бы работать именно в этой манере.
Вика Цыганова «Я всегда Вику Цыганову представлял и слышал традиционной эстрадной певицей. И мне странно, почему она так мало пела в традиционной попсовой манере. Вот как раз шансон, Вика, это не совсем твой стиль, ты уж меня прости. Но ты гнула всегда свое», — высказался Сергей Соседов. На что Цыганова заметила, что ее муж — великий поэт, а она служит именно ему всю жизнь: что супруг скажет, то и будет петь. «Ты хрупкая, нежная, эфемерная. Ну какой тебе шансон? — настаивал на своем Сергей Соседов. — Просто ты вошла в эту эстетику. Круг мужчин у тебя был такого плана. То, что ты сейчас показала, традиционная эстрадная музыка. И ты ее исполняешь так, как нужно».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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