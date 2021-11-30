Сюрприз: Generation Zero добавили в подписку Game Pass на Xbox и PC





Сегодня подписка Game Pass пополнилась не двумя новинками, как ожидалось, а тремя. Игра Generation Zero теперь тоже доступна в подписке Game Pass, хоть ее и не анонсировали ранее.

Прямо сейчас вы можете скачать Generation Zero бесплатно с помощью подписки Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игра представляет собой шутер с элементами скрытности в открытом мире.

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Generation Zero — имеет далеко не самые высокие оценки от журналистов, у проекта на Opencritic рейтинг в 49 баллов из 100 на основании 63 рецензий. Только 7% журналистов рекомендуют Generation Zero.

Generation Zero®

Откуда взялись эти роботы? Что им нужно? Как от них спастись?

Generation Zero — шутер с элементами скрытности, в котором вы будете исследов…

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