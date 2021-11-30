Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сюрприз: Generation Zero добавили в подписку Game Pass на Xbox и PC

Сюрприз: Generation Zero добавили в подписку Game Pass на Xbox и PC


Сегодня подписка Game Pass пополнилась не двумя новинками, как ожидалось, а тремя. Игра Generation Zero теперь тоже доступна в подписке Game Pass, хоть ее и не анонсировали ранее.

Прямо сейчас вы можете скачать Generation Zero бесплатно с помощью подписки Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игра представляет собой шутер с элементами скрытности в открытом мире.


Watch this video on YouTube

Generation Zero — имеет далеко не самые высокие оценки от журналистов, у проекта на Opencritic рейтинг в 49 баллов из 100 на основании 63 рецензий. Только 7% журналистов рекомендуют Generation Zero.

Generation Zero®

Откуда взялись эти роботы? Что им нужно? Как от них спастись?
Generation Zero — шутер с элементами скрытности, в котором вы будете исследов…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 30 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 30 ноября 2021 года
Декада профориентации школьников, родителей и педагогов проходит в Забайкалье
Декада профориентации школьников, родителей и педагогов проходит в
В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч человек
В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч
Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» начнется 1 декабря
Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» начнется 1
Мастерские по стандартам Worldskills открылись в Кяхте (Республика Бурятия)
Мастерские по стандартам Worldskills открылись в Кяхте (Республика
В НАО начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В НАО начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Опубликована карта школьных спортплощадок Подмосковья, участвующих в проекте «Открытый стадион»
Опубликована карта школьных спортплощадок Подмосковья, участвующих в
DayZ вновь набирает популярность, игра получает пиковый онлайн
DayZ вновь набирает популярность, игра получает пиковый онлайн
Австралийская экспедиция направляется в Антарктиду, чтобы восстановить хижины путешественников 1912 года
Австралийская экспедиция направляется в Антарктиду, чтобы
Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
Машу Распутину назвали любовницей
Машу Распутину назвали любовницей
Экс-избранница Павла Табакова сделала неожиданное признание по поводу их дочери
Экс-избранница Павла Табакова сделала неожиданное признание по поводу

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн

Еще по теме

Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass
Generation Zero улучшили на Xbox Series X | S и добавили кроссплатформенный мультиплеер
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
В Game Pass добавили три ожидаемые новинки — на Xbox и PC