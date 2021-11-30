СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур

Оператор крупнейшей китайской криптовалютной биржи Huobi откроет региональную штаб-квартиру в Сингапуре. Об этом Bloomberg сообщил сооснователь компании Ду Цзюнь.

Город-государство станет новой базой для Huobi Group после переезда из Китая, пояснил он изданию.

По словам Ду, в 2023 году компания планирует создать еще одну региональную штаб-квартиру во Франции или Великобритании.

Он отметил, что Юго-Восточная Азия является привлекательным рынком, число пользователей на котором только за последний месяц выросло в четыре раза.

Согласно изданию, в августе в Сингапуре зарегистрировано предприятие Huobi International Pte. Его мажоритарным акционером является другой сооснователь китайской фирмы — Ли Линь.

Дочерняя компания Huobi Technology Holdings Ltd из Гонконга учредила еще одну фирму — Huobi Singapore, которая рассчитывает на получение лицензии регулятора в островном государстве.

В сентябре биржа прекратила регистрацию новых пользователей в материковом Китае после очередной волны репрессий в отношении криптовалютной индустрии.

В октябре платформа окончательно свернула для китайских пользователей торговлю деривативами. Ограничения были введены еще в июне.

Напомним, в Huobi решили покинуть Китай еще до того, как власти в очередной раз ужесточили регулирование.