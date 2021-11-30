СМИ: Китай отслеживает «опасных» журналистов с помощью системы распознавания лиц

Власти китайской провинции Хэнань создали систему распознавания лиц для наблюдения за журналистами и другими «вызывающими обеспокоенность людьми». Об этом пишет BBC.

Согласно документам, система подключена к тысячам камер наблюдения по всей провинции.

Одной из групп, представляющих интерес для Бюро общественной безопасности Хэнани, являются журналисты, в том числе иностранные. Их разделили на три уровня «опасности»:

красный — вызывают наибольшую озабоченность;

желтый — вызывают всеобщую озабоченность;

зеленый — безвредные.

Если журналисты, отнесенные в красную или желтую категорию, забронируют билет для поездки в провинцию — система оповестит об этом местные власти.

Другая группа людей, попавшая под наблюдение системы — иностранные студенты. Их разделят на «отличных», «обычных» и «нестабильных».

«Оценка безопасности проводится с акцентом на ежедневную посещаемость иностранных студентов, результаты экзаменов, страну прибытия и соблюдение школьной дисциплины», — говорится в документах.

Учебные заведения обязали уведомлять власти об учащихся с проблемами безопасности.

Система предназначена и для отслеживания женщин-мигрантов. Ее интегрируют с Национальным иммиграционным бюро, Министерством общественной безопасности и полицией провинции Хэнань.

Кроме этого, в систему планируют добавить другие источники информации для отслеживания «вызывающих обеспокоенность людей», среди которых данные со смартфонов, соцсетей, сведения об автомобилях, брони билетов и отелей, а также общедоступные фотографии.

Власти провинции информацию не прокомментировали.

Напомним, в марте Facebook заблокировал группу хакеров из Китая, которые использовали платформу слежки за уйгурскими журналистами и активистами.

В мае программист-инженер рассказал о тестировании на жителях Синьцзяна системы распознавания эмоций в полицейских участках.

В июле США ввели санкции против китайских ИИ-компаний за нарушение прав уйгуров.



