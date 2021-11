SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto

Платформа метавселенной Zepeto от ведущей южнокорейской интернет-компании NAVER Corporation привлекла $150 млн от SoftBank в рамках раунда финансирования Серии B. Об этом сообщает Wall Street Journal.

