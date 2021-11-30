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Состоялся релиз Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на приставках Xbox

Состоялся релиз Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на приставках Xbox


В апреле этого года игра Oddworld: Soulstorm вышла на приставках Playstation 4, Playstation 5 и на PC. Сегодня она добралась до консолей Xbox One и Xbox Series X | S, где проект выходит в издании Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition. Игра уже доступна, ее можно приобрести в Microsoft Store по цене в $39,99.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Oddworld: Soulstorm — это взрывной приключенческий экшен в жанре платформера, где вам придётся создавать предметы, собирать мусор и подкрадываться к врагам. Это история о непостижимой борьбе с угнетателями, которые готовы потратить любые деньги, чтобы остановить Эйба и восстание, и не прочь использовать самые гнусные методы — от пропаганды до жестокой силы и смертоносного насилия.

Перейти в Microsoft Store

Напомним, что издание Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition включает в себя все ранее выходившие для платформера про мудокона Эйба обновления и дополнения, а также имеет улучшенную игровую механику и улучшенные движения.


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По материалам: newxboxone

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