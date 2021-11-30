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Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one

Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one


Криптовалютная биржа Bullish начала работу для ограниченной группы институциональных инвесторов. Полноценный запуск с допуском розничных клиентов планируется на более поздний срок.


https://twitter.com/Bullish/status/1465648829093466114

Оператором платформы является дочерняя структура стоящей за разработкой проекта EOS компании Block.one. В капитал Bullish Global фирма инвестировала $10 млрд.


Еще $300 млн финансирования поступило от стратегических инвесторов, включая Thiel Capital и Founders Питера Тиля, Galaxy Digital, Nomura, миллиардера Алана Ховарда и других. 


Согласно Forbes, первоначально платформа предложила поддержку биткоина, Ethereum, EOS и стейблкоина USD Coin (USDC). Биржа анонсировала расширение листинга активов в будущем.


Для создания рынков биржа направила в пулы ликвидности свои активы на сумму $3 млрд.


В числе первых клиентов Bullish значатся зарубежный филиал базирующейся в Нью-Йорке фирмы Virtu Financial и гонконгская криптовалютная компания Amber Group.


Инфраструктура платформы построена на ПО с открытым исходным кодом EOSIO от Block.one.


https://forklog.com/chto-takoe-eos/

Ранее Bullish Global получила лицензию на оказание услуг в сфере технологии распределенного реестра (DLT) от Комиссии по финансовым услугам Гибралтара (GFSC).


https://twitter.com/Bullish/status/1458141646437167110

Напомним, оператор Bullish планирует стать публичной компанией через обратное слияние со SPAC Far Peak Acquisition. Стоимость объединенной структуры оценили примерно в $9 млрд.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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