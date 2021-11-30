Сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся под лед Иркутского водохранилища

Сотрудники МЧС 30 ноября спасли собаку породы хаски, провалившуюся под лед Иркутского водохранилища в районе 17 километра Байкальского тракта. О случившемся сообщила хозяйка пса, позвонив в Главное управление МЧС России по Иркутской области, передает пресс-служба ведомcтва.

Женщина гуляла с собакой вдоль берега. Неожиданно хаски выскочил на неокрепший лёд и провалился в воду. Чудом он выбрался из полыньи, однако, возможно, от страха, не мог дальше передвигаться и оставался лежать на льду. Хозяйка в течение нескольких минут звала своего питомца, но он не шёл на берег. Тогда женщина позвонила в МЧС.

Прибыли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, по тонкому льду они ползком добрались до собаки. Обвязав шею верёвкой, два спасателя, не торопясь, начали выталкивать животное на берег. Через несколько минут хаски уже передали хозяевам.



