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Сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся под лед Иркутского водохранилища

Сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся под лед Иркутского водохранилища

Сотрудники МЧС 30 ноября спасли собаку породы хаски, провалившуюся под лед Иркутского водохранилища в районе 17 километра Байкальского тракта. О случившемся сообщила хозяйка пса, позвонив в Главное управление МЧС России по Иркутской области, передает пресс-служба ведомcтва.

Женщина гуляла с собакой вдоль берега. Неожиданно хаски выскочил на неокрепший лёд и провалился в воду. Чудом он выбрался из полыньи, однако, возможно, от страха, не мог дальше передвигаться и оставался лежать на льду. Хозяйка в течение нескольких минут звала своего питомца, но он не шёл на берег. Тогда женщина позвонила в МЧС.

Прибыли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, по тонкому льду они ползком добрались до собаки. Обвязав шею верёвкой, два спасателя, не торопясь, начали выталкивать животное на берег. Через несколько минут хаски уже передали хозяевам.


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По материалам: irk

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