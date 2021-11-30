StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet

Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare сообщил о запуске альфа-версии основной сети StarkNet на основе технологии ZK-Rollup.

Ethereum L2, StarkWare, announced that the Alpha version of the mainnet is officially launched, and developers can start deploying contracts on StarkNet. StarkWare has provided Layer 2 network construction for dYdX, ImmutableX, DeversiFi and other projects. — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 30, 2021

Разработчики получили возможность развертывания смарт-контрактов в StarkNet. В их распоряжении есть необходимый инструментарий, а также поддержка в Discord.

StarkNet представляет собой permissionless-решение поверх Ethereum на базе Rollup.

Запуск Dapps в этой сети позволяет достичь «неограниченных» вычислений без ущерба для безопасности и совместимости с блокчейном второй по капитализации криптовалюты.

В основе StarkNet лежит STARK — механизм, использующий криптографические доказательства выполнения и современные математические методы для обеспечения целостности и конфиденциальности вычислений. Последние «упаковываются» в «проверяющий» STARK вне сети с последующим их анализом «верифицирующим» STARK.

StarkNet еще не прошла аудит. Разработчики предупредили о возможных ошибках, которые могут привести к потере средств.

Изначально транзакционные комиссии не предусмотрены. Ориентировочно через несколько недель разработчики внедрят механизм оплаты, о чем сообщат дополнительно.

В последующие недели и месяцы StarkNet получит различные дополнения, которые расширят ее функциональность.

Решения от StarkWare используют платформы dYdX, DeverxiFi, Sorare, Immutable и другие.

Ранее стартап привлек $50 млн в ходе раунда финансирования Серии С при оценке в $2 млрд.

Напомним, в ноябре Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups

https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/



