StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet

Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare сообщил о запуске альфа-версии основной сети StarkNet на основе технологии ZK-Rollup.

Ethereum L2, StarkWare, announced that the Alpha version of the mainnet is officially launched, and developers can start deploying contracts on StarkNet. StarkWare has provided Layer 2 network construction for dYdX, ImmutableX, DeversiFi and other projects.