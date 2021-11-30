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StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet

StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet


Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare сообщил о запуске альфа-версии основной сети StarkNet на основе технологии ZK-Rollup.



Разработчики получили возможность развертывания смарт-контрактов в StarkNet. В их распоряжении есть необходимый инструментарий, а также поддержка в Discord.


StarkNet представляет собой permissionless-решение поверх Ethereum на базе Rollup. 


Запуск Dapps в этой сети позволяет достичь «неограниченных» вычислений без ущерба для безопасности и совместимости с блокчейном второй по капитализации криптовалюты.


В основе StarkNet лежит STARK — механизм, использующий криптографические доказательства выполнения и современные математические методы для обеспечения целостности и конфиденциальности вычислений. Последние «упаковываются» в «проверяющий» STARK вне сети с последующим их анализом «верифицирующим» STARK.


StarkNet еще не прошла аудит. Разработчики предупредили о возможных ошибках, которые могут привести к потере средств.


Изначально транзакционные комиссии не предусмотрены. Ориентировочно через несколько недель разработчики внедрят механизм оплаты, о чем сообщат дополнительно.


В последующие недели и месяцы StarkNet получит различные дополнения, которые расширят ее функциональность.


Решения от StarkWare используют платформы dYdX, DeverxiFi, Sorare, Immutable и другие. 


Ранее стартап привлек $50 млн в ходе раунда финансирования Серии С при оценке в $2 млрд.


Напомним, в ноябре Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups


https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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