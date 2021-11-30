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Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери

Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
Светская львица Светлана Бондарчук поделилась фото с детьми. Звезда воспользовалась случаем и поделилась с друзьями в Сети редким архивным снимком. Накануне сыну светской львицы и режиссера Федора Бондарчука исполнилось 30 лет. Звездный отец от публичных признаний воздержался и сказал все пожелания Сергею лично. Зато мама именинника оставила ему в Инстаграме милое послание. Бондарчук показала фото, на котором она позирует со своими детьми — сыном и дочкой Варварой. «Как же прекрасно быть твоей мамой! Я тебя люблю каждое мгновение жизни и хочу, чтобы ты был самый счастливый на земле! С днём рождения, Сережа!» — поздравила Светлана сына.
Светлана Бондарчук с детьми Если Сергей ведёт полноценный образ жизни, то его младшая сестра ограничена в возможностях. Как известно, Варвара родилась с особенностями в развитии — Бондарчук говорил в интервью с Владимиром Познером, что у его дочери ДЦП. В прошлом она перенесла несколько операций за границей, но сейчас живет рядом с родителями. Известно, что Варвару отдали в инклюзивную школу, а по выходным она гостит у своего отца. «Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо», — говорит Бондарчук о наследнице. Напомним, что в марте 2021 режиссер стал отцом в третий раз. Еще одного сына ему родила Паулина Андреева, на которой он женился вскоре после развода со Светланой. Родители решили пока что не показывать публике своего сына.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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