Сын Кристины Орбакайте вынужден ходить с костылями

23-летний сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров шокировал публику. Сын артистки уже несколько месяцев живет в России, где пытается построить собственный бизнес. Однако на пути Дени Байсарова, хоть он и является представителем золотой молодежи, возникает немало трудностей, и даже его здоровье, как выяснилось, оказалось под угрозой. Последние пару дней внук Аллы Пугачевой передвигается на костылях. Об этом он сам рассказал подписчикам в Инстаграм. Отпрыск певицы пожаловался, что получил травму во время подготовки недавней вечеринки — иммерсивного бала, организатором которого выступило его event-агентство. На мероприятии, к слову, Дени выглядел шикарно, облаченный в смокинг и оригинальную маску, однако после завершения вечера ему пришлось нелегко.Сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров «Просто 22 часа бегал по площадке, когда организовывал мероприятие, и повредил колено. А лежать и ничего не делать не могу, поэтому гоняю на костылях», — объяснил Байсаров. Сейчас сын певицы уже занимается планированием следующей вечеринки, поэтому его можно заметить расхаживающим на костылях по столичным арт-площадкам. Дени не скрывает, что пока не может похвастаться большими заработками, поэтому ему приходится просить помощи у родителей, в частности, у отца. Несмотря на то, что развод Орбакайте с Русланом Байсаровым проходил с большим скандалом, а потом они еще долго судились из-за сына, у Дени сохранились и с папой, и с мамой прекрасные отношения. Артистка не раз подчеркивала, что у ее отпрыска покладистый характер и он умеет находить подход ко всем членам их большой семьи.