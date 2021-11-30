Таро-прогноз на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Начинается последний месяц года, в конце которого каждый подведет итоги. Своевременные подсказки карт Таро помогут Знакам Зодиака не ошибиться и вовремя принять верные решения, ведущие к победам и успехам.

Расклады карт Таро пользуются популярностью, и благодаря своевременным советам каждый может изменить жизнь к лучшему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют найти свободное время, чтобы проанализировать советы карт, сопоставить их с реальными событиями и найти верные решения, которые помогут привлечь то, что делает жизнь полной и счастливой.

Овен





Аркан «Дурак» призывает Овнов сосредоточиться на работе и не упускать из вида важных деталей. Карта указывает на позитивные перемены, к которым нужно подготовиться и не упустить момент для активных действий.

По карте «Солнце» в середине месяца Овны смогут достичь цели и получить достойную награду за свои труды. Карта сулит позитивные перемены и отсутствие трудностей, а значит, можно смело приниматься за воплощение в жизнь новых идей и планов.

В конце месяца Овны столкнутся с неожиданными событиями, повлиять на которые сразу не получится. Аркан «Колесо фортуны» призывает не предпринимать поспешных решений и разобраться в ситуации, чтобы привлечь удачу.

Телец





По карте «Отшельник» Тельцам в начале декабря важно сосредоточиться на себе и понять, что же на самом деле нужно для счастливой жизни. Расставив приоритеты, Тельцы смогут достичь поставленных целей без труда и в нужный срок.

Карта «Иерофант» указывает на возможность не только делиться опытом, но и перенимать его от мудрых наставников. Аркан указывает на необходимость роста и развития, причем не только профессионального, но и духовного.

«Колесо фортуны» — карта, описывающая резкие перемены в жизни Тельцов. По этому Аркану важно оставаться в состоянии покоя, чтобы найти правильные решения, взять судьбу в свои руки и повернуть ход событий в нужное русло.

Близнецы





В декабре Близнецам улыбнется удача. Аркан «Умеренность» призывает не торопиться и принимать взвешенные решения, чтобы результат всегда был превосходным. Размеренность и внимание к деталям будут залогом новых успехов.

Аркан «Звезда» сулит Близнецам удачу во всех начинаниях. Карта призывает идти выбранным путем и не менять планов, чтобы достичь поставленных задач. Близнецы смогут прийти к благополучию, если не будут сомневаться в себе.

Карта «Мир» говорят о гармоничном завершении месяца. По ней Близнецы смогут получить вознаграждение, помириться с коллегами и близкими, а также завершить год на позитивной ноте. Аркан указывает на процветание, а значит, переживать не имеет смысла.

Рак





Декабрь будет не самым простым месяцем для Раков, однако при должном усердии перемены к лучшему не заставят себя ждать. Аркан «Императрица» сулит процветание, если не спешить с действиями и отказаться от поспешных решений.

По карте «Правосудие» Ракам предстоит пересмотреть свои планы и отказаться от всего, что может негативно сказаться на будущем. Честность и вдумчивое выполнение работы помогут обойти неприятности стороной.

«Смерть» в раскладе — карта, указывающая на перемены, которые давно назревали. Ракам предстоит отказаться от части прошлого, чтобы открыть двери в счастливое будущее и не зацикливаться на устаревших панах.

Лев





По карте «Повешенный» Львам стоит начать декабрь с уединения и размышлений. Карта призывает не спешить с принятием ответственных решений и взвесить все, чтобы позже не делать работу над ошибками.

По карте «Влюбленные» Львов ждут грандиозные перемены. Они будут к лучшему, если принимать решения, согласуя их со своей жизнью, никому не позволяя управлять собой и вмешиваться в планы.

Аркан «Башня» призывает Львов не паниковать и сосредоточиться на происходящем. По этой карте прежние устои будут рушиться, освобождая место для новых целей. Львам важно посмотреть правде в глаза и не пытаться спрятаться от происходящего.

Дева





Декабрь будет позитивным месяцем. По карте «Колесница» нельзя терять время и упускать возможности, а значит, с первых дней зимы Девам важно сосредоточиться на своем благополучии и идти к цели, не сворачивая с пути и не снижая темпа.

Аркан «Мир» говорит о благополучном завершении запланированных дел, По этому Аркану Девы получат не только награду, но и удовлетворение от проделанной работы, отменную репутацию и новые перспективы.

Карта «Маг» призывает Дев использовать свои таланты в полной мере. В конце месяца будет возможность заявить о себе, обойти конкурентов и начать собственное дело, приносящее прибыль и счастье.

Весы





Аркан «Звезда» указывает на гармоничное начало месяца. Весам для достижения благополучия важно идти выбранным путем и не переживать понапрасну: уверенность и спокойствие помогут обрести счастье.

По карте «Башня» Весам предстоит попрощаться с иллюзиями и начать путь к новой жизни, в которой нет места замкам из песка и неуверенности. Карта говорит о переменах, которые помогут освободиться от блоков сознания и найти путь к успеху.

В конце месяца по карте «Суд» Весы получат возможность попрощаться с неурядицами и разрешить трудности. Совет карты — оставаться честными и неподкупными, чтобы не портить себе репутации.

Скорпион





Аркан «Повешенный» призывает Скорпионов не начинать месяц с необдуманных решений. Некоторые дела придется отложить, однако такое положение дел не должно пугать: заняться ими можно будет позже, а пока переключить внимание на второстепенные задачи.

Аркан «Мир» символизирует успех, и по этой карте Скорпионы смогут вновь переключить внимание на ранее оставленные дела, чтобы завершить их и получить достойную награду за проделанную работу.

Карта «Император» в раскладе призывает Скорпионов принимать мудрые решения и не спешить, если ситуация кажется спорной. Умение сосредоточиться на задачах и управлять эмоциями приведет к успехам.

Стрелец





«Императрица» в раскладе для Стрельцов — карта, указывающая на благополучное развитие событий. Стрельцы стоят на пороге перемен, и для того, чтобы они были позитивными, нужно приложить немало усилий.

Аркан «Солнце» сулит новые победы и успехи. По этой карте Стрельцам предстоят новые открытия и победы, поэтому так важно настроиться на волну оптимизма и поверить в свои силы. От настроя будет зависеть многое, а значит, уныние и страхи нужно оставить за спиной.

Карта «Дьявол» говорит о времени испытаний, от результата которых зависит дальнейшее развитие событий. Стрельцы смогут достичь новых вершин, если будут честны перед собой и будут бороться с вредным привычками, мешающими росту и процветанию.

Козерог





По карте «Отшельник» у Козерогов будет время для переосмысления планов и выстраивания стратегии. В начале месяца внимание нужно уделить своим потребностям, и в зависимости от них принимать решения.

Аркан «Правосудие» описывает ситуацию, когда Козероги смогут получить результаты и оценить свои достижения. По этому Аркану важно действовать честно и судить непредвзято, чтобы исключить промахи и не оказаться позади конкурентов.

По карте «Звезда» Козероги смогут разрешить разногласия и найти общий язык с окружением. Карта описывает благополучный период, когда важно оставаться в гармонии с собой и внешним миром, чтобы обрести счастье.

Водолей





Карта «Колесо фортуны» призывает Водолеев не паниковать и не вмешиваться в ход событий. В начале декабря важно оценить обстановку и понять, почему происходят те или иные события, и лишь затем действовать.

По карте «Сила» Водолеи смогут преодолеть трудности. Аркан призывает быть смелыми и оптимистично настроенными, чтобы не останавливаться на середине пути из-за волнения или сомнений.

По карте «Мир» жизнь Водолеев будет гармоничной и позитивной. Аркан указывает на благополучное завершение трудностей и разрешение спорных ситуаций, мешающих счастью и процветанию.

Рыбы





«Суд» в раскладе для Рыб — карта, призывающая быть смелыми и честными. По этому Аркану трудности завершатся, если действовать по плану и никому не позволять манипулировать собой. 12 законов Вселенной помогут избежать давления извне.

Аркан «Луна» описывает глубинные страхи и переживания, которые мешают Рыбам развиваться. Совет карты — не опускать рук и решительно действовать, оценивая ситуацию и не спеша с выводами.

По карте «Звезда» трудности завершаются, и Рыбы смогут достичь поставленной цели, если не будут менять планов. Обрести уверенность будет проще с помощью аффирмаций, которые будут поднимать настроение и вселять оптимизм.