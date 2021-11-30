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Трейдер рассказал о вероятности обновления ценового максимума биткоина

Трейдер рассказал о вероятности обновления ценового максимума биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.


Биткоин в последние дни демонстрирует восходящую динамику. Рассмотрим ключевые уровни и выясним, почему первая криптовалюта сейчас находится у важной ценовой области.



Котировки зажаты в балансе между отметками $55 900 (Value Area Low — нижняя граница зоны стоимости) и $58 900 (Value Area High — верхняя граница). В подобных рыночных структурах обычно ожидается продолжение ротации в границах выделенного диапазона. При условии выхода за границы ценового коридора вероятно движение к отметке $63 500. 


При «разъедании» лимитных плотностей на $58 900 и появлении паттернов принятия более высоких ценовых значений можно рассчитывать на глобальное продолжение восходящей динамики с потенциалом возможного обновления максимума уже в этом году. 


Сценарий с ростом вступает в силу только при условии преодоления обозначенной отметки.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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