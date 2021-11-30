Учащийся липецкого центра «IT-куб» (Skills-Центр) Степан Орлов стал победителем фестиваля «Открытия-2030»

Учащийся центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills-Центр) Центра дополнительного образования Липецкой области Степан Орлов стал победителем фестиваля «Открытия-2030», сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

Фестиваль проходил во Всероссийском детском центре «Смена».

Школьник занимается по направлению «Мобильная робототехника. Продвинутый уровень», не раз становился победителем регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) в компетенции для юниоров, призером всероссийских и международных конкурсов инженерно-технической направленности.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.