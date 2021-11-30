Упавший лифт на Маршала Конева в Иркутске заменили в 2010 году

Упавший 30 ноября на Маршала Конева, 20/12 лифт заменили в 2010 году. Срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. В связи с этим, работы по замене лифтового оборудования, в соответствии с региональной программой капитального ремонта, были включены в период с 2035 по 2037 годы. Об этом журналисту IRK.ru сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Вадим Лысов.

В Иркутске в в 16:20 30 ноября в доме на улице Маршала Конева, 20/12 упал лифт. Пострадал один человек — 29-летнего мужчину увезли в больницу с травмами ног.

Официальный комментарий

В Иркутске в доме на улице Маршала Конева упал лифт

Вадим Лысов, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Лифт заменили до образования Фонда КР МКД Иркутской области. Он образован в 2014 году, с этого же года начала действовать программа капремонта общего имущества в МКД региона. Лифт находится в зоне ответственности УК ООО «Западное управление жилищно-коммунальными системами». Источник: https://www.irk.ru/news/20211130/elevator/ Предыдущая новость по этой теме: