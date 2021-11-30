В Ангарске 26-летний мужчина вышел на свободу из тюрьмы и в тот же день ограбил приятеля

Заявление от 37-летнего потерпевшего поступило в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу 26 ноября. Местный житель рассказал, что встретил в магазине мужчину, который показался ему знакомым, и он пригласил его к себе домой. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Когда хозяин жилища хотел вызвать гостю такси, последний выхватил у него телефон и убежал. Не сумев догнать злоумышленника, пострадавший обратился в полицию.

В течение часа полицейские задержали 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания и рассказал оперативникам, что освободился из мест лишения свободы около 16 часов этого же дня.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение 11 имущественных преступлений. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ - грабеж. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.