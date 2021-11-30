В Байкальске построят два многоэтажных дома с деревянными конструкциями

Два многоэтажных дома с деревянными конструкциями для переселения из аварийного жилья построят в Байкальске. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на четвертом Международном форуме «Малоэтажная Россия -2021», сообщает ТАСС.

Никита Стасишин:

— В Байкальске вместе с ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ будем строить два многоэтажных жилых дома под расселение аварийного жилья. Как раз деревянных дома, из CLT-панелей.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что в Байкальске в ближайшее время планируется провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения. Планируется, что Байкальск станет первым экогородом в России.

Власти Иркутской области планируют создать в Байкальске лесной питомник. Выращенный посадочный материал можно будет использовать для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК и для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Ранее сообщалось, что в Байкальске планируют реализовать 300 проектов в рамках стратегического мастер-плана развития города. Документ охватывает все сферы и предполагает максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который до 2013 года был градообразующим предприятием. Сейчас на площадке БЦБК продолжается ликвидация накопленного экологического вреда.

Росрыболовство признало площадку Байкальского ЦБК нерентабельной для выращивания рыбы

Предыдущая новость по этой теме: