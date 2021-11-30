В Байкальске построят два многоэтажных дома с деревянными конструкциями
Два многоэтажных дома с деревянными конструкциями для переселения из аварийного жилья построят в Байкальске. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на четвертом Международном форуме «Малоэтажная Россия -2021», сообщает ТАСС.
Никита Стасишин:
— В Байкальске вместе с ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ будем строить два многоэтажных жилых дома под расселение аварийного жилья. Как раз деревянных дома, из CLT-панелей.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что в Байкальске в ближайшее время планируется провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения. Планируется, что Байкальск станет первым экогородом в России.
Власти Иркутской области планируют создать в Байкальске лесной питомник. Выращенный посадочный материал можно будет использовать для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК и для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
Ранее сообщалось, что в Байкальске планируют реализовать 300 проектов в рамках стратегического мастер-плана развития города. Документ охватывает все сферы и предполагает максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который до 2013 года был градообразующим предприятием. Сейчас на площадке БЦБК продолжается ликвидация накопленного экологического вреда.Предыдущая новость по этой теме: