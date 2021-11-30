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В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрен «коронавирусный» резерв в 200 миллиардов рублей

В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрен «коронавирусный» резерв в 200 миллиардов рублей

09:50  Автор: Мария Соколова



Более 22 триллионов рублей в федеральном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено на здравоохранение и социальную политику, сообщила замглавы Мннфина Ирина Окладникова на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам 30 ноября.

В том числе 2,1 триллиона направят на адресную поддержку более 5 миллионов семей с детьми, 80 миллиардов выделят на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта, 1,6 триллиона пойдет на выплату материнского капитала.

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Более 260 миллиардов предусмотрено в бюджете на жилищное обеспечение семей с детьми, 270 миллиардов — на программу развития первичного звена здравоохранения.

«Более 1,5 триллионов рублей пойдет на лекарственное обеспечение и высокотехнологичную медицинскую помощь, — сказала Ирина Окладникова. — Кроме того, предусмотрен резерв в 200 миллиардов рублей на финансирование возможных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые, вероятнее всего возникнут в начале следующего года, а также на вакцинацию от коронавируса».


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В целом расходы на здравоохранение составят 5 триллионов 214 миллиардов рублей, сообщила замглавы Минфина. Это 3,9 процента ВВП, и эти расходы растут из года в год, отметила Окладникова.

Напомним, закон о бюджете был принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Доходы бюджета в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона, в 2024 году — 25,83 триллиона.

Расходы на 2022 год запланированы в размере 23,69 триллиона, на 2023 год — 25,24 триллиона и на 2024 год — 26,35 триллиона. Первые два года бюджет будет профицитным, а в 2024 году ожидают дефицит бюджета в 0,52 триллиона рублей.

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По материалам: pnp.ru

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