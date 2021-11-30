В Братске завершили капитальный ремонт бассейна спорткомплекса «Олимпия» на 23 миллиона рублей

В Правобережном районе Братска завершили капитальный ремонт большого плавательного бассейна спортивного комплекса «Олимпия». Работы проводились в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы. Об этом сообщил заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.

В рамках капитального ремонта заменили плитку в чаше бассейна и на обходных дорожках, установили новые оконные блоки, двери, внутренние витражи, радиаторы, осветительные приборы, систему «теплый пол», заменили инженерные сети, установили реечный потолок, отремонтировали приточную и вытяжную вентиляции, систему подачи воды через форсунки на дне бассейна, установили осушители. Общая стоимость ремонтных работ составила более 23 миллионов рублей, из них большая часть средств выделена из областного бюджета — свыше 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Павел Богатырев:

— В этом году по государственной программе также отремонтировано здание детско-юношеской спортивной школы «Юность» в Шелехове. Завершается ремонт восточной и западной трибун стадиона «Ангара» в Ангарске. Продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса на улице Маяковского в Черемхово. Планируется провести ремонт и благоустройство прилегающей территории здания плавательного бассейна муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Ангара» в Ангарске. Будут отремонтированы помещения детского оздоровительного центра «Олимпиец» в Усть-Илимске, на территории которого установят спортивные площадки и благоустроят велосипедную дорожку.

За последние годы в Братске за счет областного бюджета построили зал дзюдо для областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак», провели реконструкция стадиона «Труд», выборочный ремонт спортивного комплекса «Солнечный», ремонт совмещенного покрытия над спортивным залом Дома спорта «Сибирь». В прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Справка:

Спортивный комплекс «Олимпия» был введен в эксплуатацию в 1989 году. Здесь имеется большой и малый бассейны, два тренажерных зала, игровой зал, залы дзюдо, общефизической подготовки, хореографии, греко-римской борьбы, тир. На базе спорткомплекса развиваются десять видов спорта, проводятся городские и областные спортивные мероприятия, в том числе тестирование ВФСК ГТО. Спорткомплекс включен во Всероссийский реестр объектов спорта.