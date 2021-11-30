В Чунском районе выявили контрабанду леса в Китай на 6,4 миллиона рублей

В поселке Лесогорск Чунского района Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Китай на 6,4 миллиона рублей. По факту незаконного экспорта 1 038 кубометров леса и лесоматериалов возбуждено уголовное дело.



Установлено, что фирма из поселка Лесогорск в мае-июне 2020 года занималась контрабандным экспортом в Китай пиловочника (круглого леса) лиственницы сибирской, а также пиломатериалов из сосны. Для подтверждения легальности происхождения леса на Нижнеудинский таможенный пост в электронном виде предоставлялись недостоверные сведения о производителе товара, фиктивные договоры купли-продажи на экспортируемую древесину, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

На основании доверенности от лица фирмы-лесоэкспортера товар декларировал мастер погрузки. Он же, как выяснили оперативники, на момент вывоза данной партии древесины руководил предприятием.