В двух школах Торопецкого района Тверской области установили компьютерное оборудование

В двух школах Торопецкого района Тверской области установили компьютерное и интерактивное оборудование, сообщает ГТРК «Тверь».

Комплекты оборудования закуплены в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» дает возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодежи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», – сказал губернатор региона Игорь Руденя.

В среднюю школу № 2 поступило 30 новых ноутбуков, в Подгородненскую основную общеобразовательную школу – 20 ноутбуков. Кроме того, для образовательных организаций приобрели принтеры, сканеры, копировальные аппараты. Также закуплены интерактивные комплексы, которые имеют функции распознавания объектов касания, подключения к сети Интернет беспроводным способом и графического комментирования поверх производственного изображения, возможность удаленного включения посредством отправки специального пакета данных через Ethernet.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.