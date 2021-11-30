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В Forza Horizon 5 вновь забанили игрока на 8000 лет — за ливреи с Ким Чен Ыном

В Forza Horizon 5 вновь забанили игрока на 8000 лет — за ливреи с Ким Чен Ыном


Похоже, что многие темы в Forza Horizon 5 являются потенциально опасными для создания ливреи. Ранее, на прошлой неделе, мы сообщали о пользователе гоночной аркады, которого забанили в Forza Horizon 5 на 8000 лет за ливреи на тему аниме. Ему указали, что он создает откровенный контент, при этом, судя по опубликованным пользователем скриншотам ливрей, ничего откровенного там не было.

Теперь же новый случай блокировки на 8000 лет в Forza Horizon 5. Один из пользователей Reddit сообщил, что его друга заблокировали на 8000 лет за одну из ливрей, при этом, заранее он не получал никаких предупреждений. Его просто заблокировали на 8000 лет за ливреи с Ким Чен Ыном.

Напомним, что после релиза Forza Horizon 5 некоторые игроки жаловались, что не могут использовать свои реальные имена в игре из-за проблем с цензурой внутри игры.

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По материалам: newxboxone

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