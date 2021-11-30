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В Halo Infinite меняют систему заработка опыта после жалоб игроков

В Halo Infinite меняют систему заработка опыта после жалоб игроков


Разработчики из студии 343 Industries продолжают оптимизировать систему заработка опыта в игре Halo Infinite, на которую жалуются пользователи. В Twitter менеджер по работе с сообществом Джон Юнишек сообщил про изменения, которые будут внесены в игру Halo Infinite уже в ближайшие часы.

По новой системе, игроки будут получать больше опыта в Halo Infinite за первые 6 матчей, которые они провели за день. Разработчики отмечают, что такая система позволит сохранить интерес у игроков заходить каждый день, и даст возможность получать больше опыта. Опыт будет начисляться следующим образом:



1-я игра в день = 300 XP



2-я игра в день = 200 XP



3-я игра в день = 200 XP



4-я игра в день = 100 XP



5-я игра в день = 100 XP



6-я игра в день = 100 XP



7-я игра и последующие = 50 XP

Джон Юнишек отмечает, что такая система была сформирована на основе отзывов от игроков. По его словам, студия 343 Industries будет и дальше следить за отзывами игроков, чтобы модернизировать и улучшать систему заработка опыта в Halo Infinite.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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