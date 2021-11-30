В Halo Infinite меняют систему заработка опыта после жалоб игроков





Разработчики из студии 343 Industries продолжают оптимизировать систему заработка опыта в игре Halo Infinite, на которую жалуются пользователи. В Twitter менеджер по работе с сообществом Джон Юнишек сообщил про изменения, которые будут внесены в игру Halo Infinite уже в ближайшие часы.

По новой системе, игроки будут получать больше опыта в Halo Infinite за первые 6 матчей, которые они провели за день. Разработчики отмечают, что такая система позволит сохранить интерес у игроков заходить каждый день, и даст возможность получать больше опыта. Опыт будет начисляться следующим образом:

1-я игра в день = 300 XP2-я игра в день = 200 XP3-я игра в день = 200 XP4-я игра в день = 100 XP5-я игра в день = 100 XP6-я игра в день = 100 XP7-я игра и последующие = 50 XP

Джон Юнишек отмечает, что такая система была сформирована на основе отзывов от игроков. По его словам, студия 343 Industries будет и дальше следить за отзывами игроков, чтобы модернизировать и улучшать систему заработка опыта в Halo Infinite.

1st Game = 300XP

2nd Game = 200XP

3rd Game = 200XP

4th Game = 100XP

5th Game = 100XP

6th Game = 100XP

7th+ Game = 50XP



We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day. — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021



