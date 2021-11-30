В Иркутске в доме на улице Маршала Конева упал лифт

Упавший лифт на Маршала Конева в Иркутске заменили в 2010 году

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В Иркутске 30 ноября в 16:20 в доме на улице Маршала Конева, 20/12 упал лифт. Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пострадал один человек.

29-летнего мужчину увезли в больницу с травмами ног. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Уточняются обстоятельства случившегося.