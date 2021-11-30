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В Иркутске за взятку полицейскому 200 тысяч рублей гражданину КНР грозит 12 лет колонии

В Иркутске за взятку 200 тысяч рублей полицейскому перед судом предстанет 24-летний гражданин Китая. Деньгами он пытался откупиться от проведения проверки в арендуемом им складе с контрафактной продукцией, сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

По факту взятки в особо крупном размере должностному лицу возбуждено уголовное дело. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, во время рейда по территории Ленинского округа Иркутска полицейские выявили крупный склад с контрафактными электроинструментами сомнительного производства. Они были маркированы серийными номерами и бирками известных производителей. Чтобы прекратить дальнейшее проведение проверки и избежать ответственности, арендатор помещения попытался передать полицейскому деньги.

Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил об этом своему руководству. Взяткодателя задержали и по решению суда заключили под стражу. Расследование закончено, дело направили в суд.

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По материалам: irk

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