В Иркутской области готовы предоставить площадки для официально узаконенного майнинга

Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга и майнинговые фермы, которые работают круглосуточно, что привело к нагрузкам на электросеть. Власти Иркутской области готовы предоставить площадки для промышленного майнинга криптовалюты, если эта деятельность в РФ будет признана предпринимательской, а майнеры перестанут использовать линии электропередачи населенных пунктов. В частности, рассматривается площадка в Усть-Илимске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Игорь Кобзев:

— Мы готовы предоставить площадки для промышленного майнинга. Это можно сделать, например, в Усть-Илимске. Но это нужно сделать цивилизованным путем: провести отдельно линию, а не включаться в сети населенных пунктов. Тогда, пожалуйста, пусть занимаются. Когда это все сформируется юридически, законодательно оформится, для инвестора, который занимается этой предпринимательской деятельностью, мы найдем площадки.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в 2021 году наблюдается стремительный рост энергопотребления среди населения, который превышает аналогичные показатели прошлого года на 159%. Власти региона связывают это с деятельностью подпольных майнеров. Чтобы избежать негативных последствий для сетей и энергохозяйства, в регионе возможно введение дополнительных групп дифференциации энерготарифов для майнеров. Об этом в октябре сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в письме на имя вице-премьера РФ Александра Новака (копия документа есть в редакции).

«Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте электропотребления со стороны „подпольного майнинга“ по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введенным властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область в силу географической близости. Ситуация является для региона непредсказуемым событием, приводит к существенным нагрузкам на электросетевой комплекс, с риском развития сложных аварий и чрезвычайных ситуаций, усугубляет проблему перекрестного субсидирования», — говорится в письме.

Губернатор сообщил, что требуется установление регуляторных особенностей майнинговой деятельности. В том числе, особенностей потребления электрической энергии при производстве криптовалют и для бытовых нужд, исключающих при этом любую дискриминацию населения.

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