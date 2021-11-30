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В Иркутской области перекрыли 63 несанкционированные ледовые переправы

В Иркутской области перекрыли 63 несанкционированные ледовые переправы

В 12 районах Иркутской области — Иркутском, Усть-Удинском, Качугском, Казачинско-Ленском, Боханском, Слюдянском, Братском, Усольском, Усть-Илимском, Киренском, Нижнеилимском и Тайшетском — сотрудники МЧС перекрыли 63 несанкционированные ледовые переправы. В потенциально опасных местах они выставили 550 запрещающих знаков и информационных аншлагов о соблюдении правил безопасности. Это сделано в рамках первого этапа межведомственной профилактической акции «Безопасный лед», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В период акции выставлялись временные спасательные посты. В Иркутске — на городской набережной и в районе нижнего бьефа плотины ГЭС. Эти места в областном центре являются потенциально опасными. Также два поста работали в Осинском районе в районе поселка Приморский и на Обусинском заливе Братского водохранилища.

Ежедневно для профилактической работы, рейдов и патрулирований привлекалось более тысячи человек из сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, внештатных инспекторов ГИМС, пожарных, спасателей, сотрудников полиции, представителей администраций муниципальных образований, сельских старост и волонтёров. О мерах безопасности на льду рассказали десяти тысячам человек.

На водоемах Иркутской области продолжается ледообразование. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледостав наблюдается на участках рек Иркут в Баклашах, Белая в Мишелевке, Ока в Ухтуе, Бирюса в Бирюсинске и Шиткино, Лена в Качуге, Жигалово, Усть-Куте, Киренске. Неполный ледостав — на реке Уде в районе Нижнеудинска. Ледостав с торосами - на реках Киренга в Казачинском, Витим в Бодайбо. Забереги до 30% — на реке Ия в районе Тулуна, до 20% — на реке Китой. В заливах водохранилищ местами - участки льда с полыньями.

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области подчеркивают, что ледовая обстановка на водных объектах постоянно меняется, поскольку высокие дневные температуры негативно сказываются на состоянии льда. Выезд и выход на лед вне ледовых переправ и пеших ледовых переходов запрещен.

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По материалам: irk

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