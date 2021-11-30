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В Иркутской области за неделю зарегистрировали 24 346 случаев заболевания ОРВИ

В Иркутской области за неделю зарегистрировали 24 346 случаев заболевания ОРВИ

В Иркутской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в регионе зарегистрирован 24 346 случаев заболевания ОРВИ, 54% заболевших составляют дети до 14 лет. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у пяти взрослых и 13 детей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, в рамках которой запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодняшний день привито 28% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная). Для предотвращения одновременного заражения несколькими инфекциями, прививочные кампании против гриппа и коронавируса проходят параллельно.

Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа можно поставить в прививочном пункте в Сибэкспоцентре ежедневно с 8:00 до 20:00.

В рамках национального календаря профилактических прививок бесплатной иммунизации против гриппа подлежат дети с шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, пациенты с хроническими заболеваниями.

Иммунизация контингентов, не предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, проводится на платной основе в центрах вакцинопрофилактики. Роспотребнадзор рекомендует руководителям предприятий организовать вакцинацию против гриппа, предусмотрев выделение средств на иммунизацию сотрудников.

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По материалам: irk

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