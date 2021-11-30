В Минэнерго исключили применение льготного тарифа для майнеров биткоина

Майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения. Об этом заявили в Минэнерго, пишет "Российская газета".

В ведомстве уточнили, что законодательство различает потребление гражданами электроэнергии для собственных бытовых нужд и в целях осуществления предпринимательской деятельности.

При этом бизнес-тариф может применяться не только для крупных площадок, но и для частных лиц, добывающих криптовалюты для получения прибыли.

"Существующие нормы не исключают возможности выявления потребления в жилом помещении для осуществления коммерческой деятельности и проведения расчетов с таким потребителем по ценам, установленным для субъектов предпринимательства", – добавили в ведомстве.

Напомним, накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил готовность предоставить площадки под промышленный майнинг. Это, по его словам, снизит нагрузку на электросети и одновременно потребует повышения тарифов на электричество.

О необходимости дифференциации тарифов для майнеров от остального населения Минэнерго заявляло еще в октябре.