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В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч человек

В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч человек

В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Форум организован Правительством Москвы. Он включал в себя деловую конференцию, познавательную программу и студенческий конкурс. Участники обсудили вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь мегаполиса.

«За четыре года аудитория форума кратно выросла. Если в 2018-м он привлек менее тысячи участников, то в этом году – уже более 30 тысяч. Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители самых разных городов. Заметно расширился и экспертный состав: своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики. Они представляли Россию и другие страны, например Германию, Нидерланды и Республику Корею», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. 

Деловая конференция собрала представителей профессионального и научного сообщества, органов власти и профильных СМИ. Спикеры мероприятия рассказали о реставрации Миусского трамвайного депо, которое превратилось в крупнейший гастрономический квартал Европы, создании музея на базе электростанции ГЭС-2, реставрационных работах в Московском Императорском воспитательном доме И.И. Бецкого и Центральном телеграфе.

«Ежегодно в Москве мы реставрируем более 100 исторических достопримечательностей. Мы рады, что эта тенденция распространяется и в других городах России. Синергия федеральных и местных органов власти, профессионального сообщества, молодых специалистов, бизнеса и местных жителей поможет еще более успешно решать задачи сохранения исторических зданий и открытия на их территории новых объектов для досуга, просвещения, проживания и торговли», – отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Более 100 учащихся 13 ведущих профильных вузов столицы боролись за победу в студенческом конкурсе. Они разрабатывали собственные проекты по реставрации Московского Императорского воспитательного дома. 26 ноября в ходе прямой трансляции состоялись защита проектов, голосование за лучшие конкурсные работы и церемония награждения победителей. 

Призером конкурса стала команда, предложившая открыть на территории исторического здания современный комплекс «Город профессий». Это обширное культурное пространство с презентационными залами, коворкинг-зоной, литературным салоном и ландшафтным парком. Второе место завоевали авторы проекта «Студенческий кампус», включающего общежитие, музей и галереи. Третье место заняла команда с концепцией «Школа моды и дизайна», согласно которой должны быть созданы площадки для получения образования, проведения выставок и мероприятий. Зрители также участвовали в выборе победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Абсолютное большинство голосов получила команда с концепцией «Дом детства», включающей музей детства, где посетители смогут проследить развитие игровых технологий и интернета.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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