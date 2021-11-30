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В НАО начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В НАО начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В Ненецком автономном округе начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает пресс-служба Правительства НАО. 

Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Чемпионат проходит с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, действующих в регионе.

Соревнования проходят на четырех площадках: в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени В.Г. Волкова, Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже имени И.П. Выучейского, Ненецком профессиональном училище и Детско-юношеском центе «Лидер». В чемпионате состязаются 105 участников, соревнования проводятся под наблюдением 124 экспертов и более 30 волонтеров.

В этом году количество компетенций увеличилось с 9 до 12. В числе новых – «Дошкольное воспитание (юниоры)», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн» и «Графический дизайн (юниоры)».

Среди компетенций, ставших традиционными для участников, «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Предпринимательство», «Поварское дело», «Ветеринария», «Социальная работа», «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление».

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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