В Пивоварихе злоумышленники взломали контейнер и украли майнинговые машины на два миллиона рублей

Полицейские Иркутска с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в краже майнингового оборудования в селе Пивовариха. Злоумышленники взломали металлический контейнер и похитили майнинговые машины стоимостью около двух миллионов рублей. О преступлении владелец узнал от полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Подозреваемых задержали через несколько часов, когда они пытались продать похищенное оборудование. Ими оказались трое мужчин от 24 до 30 лет. В их автомобиле оперативники изъяли коробки, в которых находилось более 35 единиц оборудования. Возбуждено уголовное дело.



