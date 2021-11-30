Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Пивоварихе злоумышленники взломали контейнер и украли майнинговые машины на два миллиона рублей

Полицейские Иркутска с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в краже майнингового оборудования в селе Пивовариха. Злоумышленники взломали металлический контейнер и похитили майнинговые машины стоимостью около двух миллионов рублей. О преступлении владелец узнал от полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Подозреваемых задержали через несколько часов, когда они пытались продать похищенное оборудование. Ими оказались трое мужчин от 24 до 30 лет. В их автомобиле оперативники изъяли коробки, в которых находилось более 35 единиц оборудования. Возбуждено уголовное дело.


# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Xbox представил новую функцию Clarity Boost для повышения четкости в облачных играх
Xbox представил новую функцию Clarity Boost для повышения четкости в
В Иркутской области готовы предоставить площадки для официально узаконенного майнинга
В Иркутской области готовы предоставить площадки для официально
ВОЗ: у переболевших COVID-19 — повышенный риск заразиться новым штаммом «омикрон»
ВОЗ: у переболевших COVID-19 — повышенный риск заразиться новым
Депутаты думы Иркутска приняли работу подрядчиков на трех новых спортивных площадках
Депутаты думы Иркутска приняли работу подрядчиков на трех новых
В Иркутской области за неделю зарегистрировали 24 346 случаев заболевания ОРВИ
В Иркутской области за неделю зарегистрировали 24 346 случаев
В Чунском районе выявили контрабанду леса в Китай на 6,4 миллиона рублей
В Чунском районе выявили контрабанду леса в Китай на 6,4 миллиона
В Пивоварихе злоумышленники взломали контейнер и украли майнинговые машины на два миллиона рублей
В Пивоварихе злоумышленники взломали контейнер и украли майнинговые
Саундтрек Starfield теперь можно слушать в Spotify и iTunes
Саундтрек Starfield теперь можно слушать в Spotify и iTunes
Эти 2 новинки уже доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC
Эти 2 новинки уже доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC
Лукашенко уличил США, Британию и Польшу в намерении разрушить Евросоюз
Лукашенко уличил США, Британию и Польшу в намерении разрушить Евросоюз
Берилл: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Берилл: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных дизайнеров и каким его запомнили коллеги
Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных

Топ на сегодня

Особенности ремонта суппортов
Особенности ремонта суппортов
Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где он появлялся, было много нелитературных выражений"
Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000

Еще по теме

В Якутии задержали похитителей 40 бивней мамонта
В Хужире Ольхонского района задержали дважды судимого похитителя майнингового оборудования
Домушники украли у безработной москвички ценности почти на 17 миллионов рублей
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей