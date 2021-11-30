Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Подмосковье итоговое сочинение 1 декабря напишут 35,4 тысячи выпускников

В Подмосковье итоговое сочинение 1 декабря напишут 35,4 тысячи выпускников

В Подмосковье итоговое сочинение 1 декабря напишут 35,4 тысячи выпускников

В Подмосковье итоговое сочинение 1 декабря напишут 35,4 тысячи выпускников, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области. 

«Точные темы будут опубликованы перед началом экзамена, однако направления для тем известны уже сейчас: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина». Желаю ребятам не переживать – все получится. Результаты испытания выпускники смогут узнать в своих образовательных учреждениях», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина. 

Успешное написание сочинения является для обучающихся выпускных классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Сюрприз: Generation Zero добавили в подписку Game Pass на Xbox и PC
Сюрприз: Generation Zero добавили в подписку Game Pass на Xbox и PC
Официально: Rubber Bandits добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Rubber Bandits добавят в Game Pass в день релиза
Сегодня последний шанс забрать эти две игры по программе Games With Gold
Сегодня последний шанс забрать эти две игры по программе Games With
Generation Zero улучшили на Xbox Series X | S и добавили кроссплатформенный мультиплеер
Generation Zero улучшили на Xbox Series X | S и добавили
Чубайс взял на себя ответственность за все плохое в России
Чубайс взял на себя ответственность за все плохое в России
Сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся под лед Иркутского водохранилища
Сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся под лед Иркутского
Фильм иркутского режиссера Юлии Бывшевой получил приз международного кинофестиваля «Форма жизни»
Фильм иркутского режиссера Юлии Бывшевой получил приз международного
В Иркутске в доме на улице Маршала Конева упал лифт
В Иркутске в доме на улице Маршала Конева упал лифт
601 человек заразился коронавирусом за сутки в Иркутской области
601 человек заразился коронавирусом за сутки в Иркутской области
Упавший лифт на Маршала Конева в Иркутске заменили в 2010 году
Упавший лифт на Маршала Конева в Иркутске заменили в 2010 году
В Иркутске за взятку полицейскому 200 тысяч рублей гражданину КНР грозит 12 лет колонии
В Иркутске за взятку полицейскому 200 тысяч рублей гражданину КНР
В двух школах Торопецкого района Тверской области установили компьютерное оборудование
В двух школах Торопецкого района Тверской области установили

Топ на сегодня

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина

Еще по теме

В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом году
В новом учебном году итоговое сочинение в основной срок запланировано на 1 декабря
Школьники Алтайского края напишут итоговое сочинение 6 декабря
Изменена дата написания итогового сочинения в дополнительный срок