В Подмосковье итоговое сочинение 1 декабря напишут 35,4 тысячи выпускников

В Подмосковье итоговое сочинение 1 декабря напишут 35,4 тысячи выпускников, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Точные темы будут опубликованы перед началом экзамена, однако направления для тем известны уже сейчас: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина». Желаю ребятам не переживать – все получится. Результаты испытания выпускники смогут узнать в своих образовательных учреждениях», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Успешное написание сочинения является для обучающихся выпускных классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.