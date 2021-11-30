В поезде московского метро представили историю и фото Байкала и Иркутской области

Тематический поезд «Путешествие по России» запустили в московском метро. Он будет курсировать по Сокольнической линии метро полгода — до 29 мая 2022 года. В одном из вагонов состава представлены история и фотографии самых красивых мест Байкала и Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Проект создан Федеральным агентством по туризму совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В десяти вагонах тематического поезда представлены 19 регионов России, наиболее привлекательных для путешествий. Во время поездки пассажиры узнают об уникальном зодчестве Карелии, увидят красивейшие пейзажи Кавказа, вулканы Камчатки и многое другое. Как подчеркнули в Ростуризме, идея проекта — показать и вдохновить пассажиров на путешествия по России, рассказать, насколько необычна и контрастна наша страна.



Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области:

— Пассажиры метро могут познакомиться не только с фотографиями Байкала, но и узнать о богатой истории Иркутской области, о ее значении в освоении Восточной Сибири. Надеемся, что поездка в таком поезде привлечет путешественников в наш регион.



Снаружи поезд украшен надписями «Прекрасное ближе, чем кажется», «Россия». В вагонах размещены QR-коды, перейдя по которым пассажиры могут узнать больше информации о достопримечательностях каждого представленного региона.