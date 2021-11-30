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В России впервые подключили протез к нервной системе

В России впервые подключили протез к нервной системе

Российские специалисты из Медцентра ДВФУ, Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха и компании "Моторика" провели первую в России операцию по вживлению в нервную систему человека электродов, обеспечивающих передачу ощущений от протезов. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

Главная цель проекта — избавить пациентов с ампутированными конечностями от фантомных болей и обеспечить тактильные ощущения от бионических протезов.

"Нейромодуляция является потенциальным вариантом лечения хронической боли, которая может изменить неадаптивную нейропластичность и усилить нисходящие тормозные пути. Уменьшению фантомных болей способствует использование протезов с устройством обратной связи. Составление карты фантомной чувствительности в перспективе позволит нам программировать стимуляцию на определенные параметры", - пояснил врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

Участниками эксперимента стали два человека, потерявшие руки по предплечье. Один из них лишился обеих рук во время пожара и страдает от хронических фантомных болей, ощущаемых как жжение, при котором хочется опустить руку в холодную воду. Второй доброволец потерял руку 26 лет назад, он хочет получить возможность чувствовать протезами хрупкие предметы.

Оба пациента после операции получили установленные на нервы специальные электроды для электрической стимуляции. Им дали две недели на обучение работе с бионическими протезами рук по новой системе. Затем специалисты настроят для каждого из пациентов индивидуальные параметры стимуляции нервов для восприятия протезами давления, боли, тепла и холода.



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По материалам: uposters.ru

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