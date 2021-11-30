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В «Смене» стартовала программа, посвящённая развитию Дальнего Востока и Арктической зоны

В «Смене» стартовала программа, посвящённая развитию Дальнего Востока и Арктической зоны

Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовала образовательная программа «Здесь начинается Россия», объединившая 120 школьников Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. Ребятам предстоит изучать самые интересные инвестиционные проекты Дальнего Востока, сообщает Минпросвещения России.

Программа состоит из двух модулей.

Модуль «Проектная деятельность» посвящён алгоритмам создания проектов, ребята будут учиться работать в команде, им предстоит презентовать своё видение развития региона.

Модуль «Твой вклад в развитие региона Дальнего Востока» поможет школьникам найти программы и конкурсы, в которых они смогут реализовать собственные идеи, а также познакомит ребят с мерами государственной поддержки молодёжных инициатив, действующими инвестиционными проектами и территориями опережающего развития региона.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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