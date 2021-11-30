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ВОЗ: у переболевших COVID-19 — повышенный риск заразиться новым штаммом «омикрон»

ВОЗ: у переболевших COVID-19 — повышенный риск заразиться новым штаммом «омикрон»

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, которые ранее уже перенесли COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 ноября, на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передают «Известия».

Отмечается, что наиболее подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни. При этом, по данным ВОЗ, используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование «Омикроном».

Вместе с тем в ВОЗ обратили внимание на то, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с результатом конкретной инфекции, вызванной «Омикроном», — заключили в ВОЗ.

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

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По материалам: irk

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