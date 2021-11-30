Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» начнется 1 декабря

Торжественное мероприятие, посвященное старту V Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему», начнется 1 декабряв 10 часов по московскому времени в прямом эфире. Во время олимпиады участники узнают об особенностях регионов Дальнего Востока, истории освоения и развития территории, культурном наследии, природном потенциале и биоразнообразии. Об этом сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Олимпиада состоит из трех туров. Первый проводится в онлайн-формате на платформе «Учи.ру», участие в нем могут принять школьники с 6-го по 11-й класс. Второй (отборочный) этап также пройдет в режиме онлайн, в нем примут участие школьники с 8-го по 11-й класс. Победители отборочного этапа из 10-х и 11-х классов будут приглашены на третий (очный) этап олимпиады, который состоится во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета.

Финалисты получат уникальный опыт работы в команде и создания своих проектов. Победители, учащиеся выпускных классов, смогут получить до 10 дополнительных баллов, которые будут учитываться при поступлении в вузы – партнеры олимпиады.