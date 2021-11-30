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Вышел календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс и другие на его страницах

Вышел календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс и другие на его страницах

Вчера компания Pirelli представила свой ежегодный календарь. В этом году фотографом выступил певец Брайан Адамс, а позировали ему такие звезды, как Шер, Игги Поп, бывшая возлюбленная Илона Маска Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора и другие.

Календарь получил название "В дороге", что стало очень символичным, ведь жизнь артистов — это постоянные поездки и гастроли. Запечатлеть "особое мгновение" — вот что хотел сделать Адамс в этой съемке.

Когда видишь эту фотоисторию, то понимаешь, что это — день из жизни каждого артиста, особое мгновение дня: до выхода на сцену или после, обед в ресторане, отдых в отеле во время тура. Каждого из героев я снимал с мыслью показать именно такое особое мгновение,— делился он.

Последние годы календарь Pirelli заметно изменил свою концепцию: уже давно его герои — это не модели, которые позировали обнаженными, а знаменитые женщины и мужчины, добившиеся успехов в разных сферах деятельности. Календарь отказался от стандартов красоты и теперь стремится отразить разнообразие.


Шер
Игги Поп

St. Vincent

Рита Ора
Граймс
Saweetie
Кали Учис
Нормани
Дженнифер Хадсон
Бохан Феникс
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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