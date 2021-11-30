Xbox представил новую функцию Clarity Boost для повышения четкости в облачных играх





Вчера появлялась информация, что Microsoft готовит интересный анонс, связанный с Xbox Cloud Gaming. Теперь известно, о каком анонсе шла речь – это новая функция Clarity Boost для облачных игр, которую официально представили.

Функция Clarity Boost позволяет улучшить визуальное качество игр при воспроизведении их через облачный сервис Xbox Cloud Gaming в браузере Microsoft Edge на PC. Полноценный релиз функции Clarity Boost назначен на 2022 год, но можно опробовать ее работу и сейчас.

Чтобы испытать Clarity Boost на PC, необходимо скачать Microsoft Edge Canary и далее убедиться в настройках браузера, что вы используете версию 96.0.1033.0 (или выше). После этого остается запустить игры из Xbox Cloud Gaming стандартным образом через браузер с сайта xbox.com/play. Заключительный шаг – активировать в меню дополнительных действий функцию повышения четкости. Подробнее о тестировании функции можно прочитать на Reddit.

Как отмечает Microsoft, функция Clarity Boost использует набор улучшений масштабирования на стороне клиента для улучшения визуального качества видеопотока.