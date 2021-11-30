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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась, заявили в Роспотребнадзоре

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась, заявили в Роспотребнадзоре

09:03  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Роспотребнадзор



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась, говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам наблюдений с 22 по 28 ноября.

По данным службы число регионов, где эпидемический порог по гриппу превышен незначительно снизилось с 49 до 46. «Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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При этом доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости ОРВИ составила 3,5 процента.

Что касается хода вакцинации россиян против гриппа, то в настоящий момент привиты более 54,9 миллиона человек, что составляет 37,6 процента от численности населения страны.

Как раннее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году случаи заболевания гриппом начали фиксировать в конце августа, что необыкновенно рано для этого заболевания. 


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По её словам, обычно сезон гриппа приходился на конец ноября — начало декабря. Она также отметила, что сейчас увеличивается количество найденных штаммов. При этом число вакцинированных от этого заболевания на данный момент составляет лишь 30 процентов.



#здоровье


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По материалам: pnp.ru

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