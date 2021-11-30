Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась, заявили в Роспотребнадзоре
09:03 Автор: Юлия Катенёва
Источник: Роспотребнадзор
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась, говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам наблюдений с 22 по 28 ноября.
По данным службы число регионов, где эпидемический порог по гриппу превышен незначительно снизилось с 49 до 46. «Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Врач объяснил, когда при простуде нужно делать ПЦР-тест
При этом доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости ОРВИ составила 3,5 процента.
Что касается хода вакцинации россиян против гриппа, то в настоящий момент привиты более 54,9 миллиона человек, что составляет 37,6 процента от численности населения страны.
Как раннее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году случаи заболевания гриппом начали фиксировать в конце августа, что необыкновенно рано для этого заболевания.
Читайте также:
• Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ • Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ • Когда мы справимся с коронавирусом?
По её словам, обычно сезон гриппа приходился на конец ноября — начало декабря. Она также отметила, что сейчас увеличивается количество найденных штаммов. При этом число вакцинированных от этого заболевания на данный момент составляет лишь 30 процентов.
#здоровье